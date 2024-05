Maltempo senza fine: grandine sul Basso Vicentino e Padovano, Agugliaro come la Lapponia

In aggiornamento

Continua il maltempo sul Veneto con violenti temporali sparsi. Stamane alcuni paesi del Basso Vicentino sono stati colpiti dalla grandine. La foto è relativa ad Agugliaro, il paese più colpito. Una violenta grandinata ha trasformato il paesaggio rendendolo simile alla Lapponia. Marginalmente interessata dalla grandine anche Noventa Vicentina. Il violento temporale che ha interessato Agugliaro si è abbattuto sui Colli Euganei (i video e le foto sotto si riferiscono ad Agugliaro e Lozzo Atestino. Segnalazioni di danni arrivano anche dalla zona di Rivadolmo). Ad Agugliaro impegnati i volontari della Protezione Civile ANA di Agugliaro e Albettone. Grandinate, più leggere, sono segnalate anche da altre aree del Padovano (Piove di Sacco, Legnaro, Saonara). Nell’area molte persone hanno chiesto intervento per allagamenti.

A seguire le previsioni meteo per il Veneto

Grandinata ad Agugliaro

Fonte: Sei di Lozzo Atestino se (Facebook)

METEO – Evoluzione generale

Fino a sabato la regione si troverà sotto l’influenza di correnti debolmente cicloniche: si alterneranno periodi con poche nuvole e qualche fase di instabilità soprattutto sabato mattina. Domenica temporanea rimonta del promontorio anticiclonico sul Mediterraneo con tempo in prevalenza stabile fino a lunedì; in seguito si avvicinerà un’altra saccatura atlantica che porterà tempo instabile/perturbato con precipitazioni, più significative martedì.

Tempo previsto

sabato 25. Nella prima metà di giornata tempo variabile/instabile, con cielo nuvoloso o molto nuvoloso; dalle ore centrali irregolarmente nuvoloso con schiarite via via più ampie dal tardo pomeriggio/sera.

Precipitazioni. Nella prima parte della giornata sulle zone centrali e occidentali probabilità alta (75-100%) di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, probabilità medio-bassa (25-50%) sulle restanti zone per locali fenomeni. Dalle ore centrali precipitazioni in prevalenza assenti in pianura, mentre la probabilità di rovesci o occasionali temporali sarà ancora medio-alta (50-75%) in montagna fino al parte del pomeriggio. Fenomeni assenti in serata. Non esclusi fenomeni localmente intensi tra pianura e Prealpi.

Temperature. In pianura minime in rialzo, massime in diminuzione verso ovest e in rialzo verso est; in montagna pressoché stazionarie o in locale variazione.

Venti. In quota deboli/moderati, in prevalenza dai settori meridionali, in rotazione fino a disporsi da nord-est in serata; altrove variabili.