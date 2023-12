VENETO – Malore per un’escursionista, interviene l’elisoccorso

Attorno alle 13 l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto nella zona dei pascoli sotto Malga Federa, per un’escursionista che si era sentita poco bene, durante una camminata assieme al marito. Sbarcati in hovering nelle vicinanze, tecnico di elisoccorso ed equipe medica hanno valutato le condizioni della 54enne di Pieve d’Alpago (BL), che lamentava un dolore toracico. Caricata a bordo, la donna è stata trasportata all’ospedale di Belluno per gli approfondimenti del caso.