VENETO – Malore mentre guida: muore una donna

Alle 6:00 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 3 in località Lezze a Cavarzere per un’auto finita fuoristrada per un probabile malore della conducente, che è deceduta. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza la Fiat Punto ed estratto la conducente. Purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico del SUEM, ha dovuto dichiarare la morte della donna. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.