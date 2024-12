Veneto – La polizia sgomina la banda della Mercedes: decine di furti, 500 mila euro di refurtiva recuperata

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La Polizia di Stato di Padova ha smantellato una banda di ladri albanesi responsabile di circa 50 furti in abitazioni nel Nord Italia, operando tra Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Il blitz, scattato il 16 dicembre, ha portato all’arresto di un 29enne albanese, capo del gruppo, e al recupero di refurtiva del valore di oltre 500mila euro.

Le indagini, avviate a novembre, hanno permesso di ricostruire i movimenti della banda grazie all’individuazione di una Mercedes grigia usata per i colpi. Gli agenti, analizzando telecamere di sorveglianza e dati delle celle telefoniche, hanno seguito il gruppo in tutto il Nord Italia.

Durante le perquisizioni in tre appartamenti tra Milano e Bergamo, sono stati trovati beni rubati come gioielli, borse di lusso e contanti. Il capo banda, pregiudicato per furti precedenti, è stato posto in custodia cautelare. Continuano le indagini per rintracciare altri membri del gruppo e restituire gli oggetti ai legittimi proprietari.