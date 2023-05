VENETO – Infermiere 28enne muore colpito da un ramo mentre lavora nel giardino

Un infermiere di 28 anni, Fabio Bellan di Porto Viro (Rovigo) è morto stamane mentre stava tagliando l’erba in un terreno agricolo a Valliera di Adria, nelle pertinenze dell’abitazione in cui, a breve, sarebbe andato ad abitare con la propria compagna. Il giovane è stato colpito al collo da un ramo. Sul posto i sanitari del Suem e i carabinieri per gli accertamenti. Fabio era stato da poco assunto come infermiere all’ospedale di Adria.