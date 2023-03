VENETO – Incidenti fotocopia in autostrada: auto infilzano il guardrail, autisti miracolati

Alle 10:30, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A28 tra Godega di Sant’Urbano e Portogruaro per un’auto finita contro il guardrail che è stato completamente sollevato per una lunghezza di una decina di metri: ferito l’autista. I pompieri accorsi dal distaccamento di Conegliano, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre l’autista venuto fuori autonomamente è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito in ospedale. Sul posto la polstrada e il personale di autovie venete.

Alle 13:30 altro analogo intervento in A27 subito dopo il casello di Treviso Sud in direzione Venezia, dove un automobilista dopo aver perso il contro dell’autovettura è andato a impattare contro la cuspide del guardrail in parte penetrato nell’abitacolo: ferito il conducente. I vigili del fuoco accorsi da Treviso, hanno messo in sicurezza il SUV, mentre il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del 118 per essere trasferito in ospedale. Personale della polstrada e di autovie sul posto.