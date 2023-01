VENETO – In fiamme silos di azienda orafa (FOTO)

Alle 19 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in Via delle Industrie a San Zenone degli Ezzelini per l’incendio di un silos esterno di un’azienda orafa che ha interessato anche la copertura dell’azienda: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Castelfranco, Montebelluna, Bassano del Grappa, Treviso con tre autopompe, tre autobotti, 2 autoscale, il carro aria e 23 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Gli operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme, che hanno interessato un silos estendendosi alla copertura dell’azienda, interessata in piccola parte. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.