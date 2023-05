Fiamme presso l’Azienda agricola Sandre, in via Risorgimento Campodipietra a Salgareda, nel trevigiano. Sul posto da oggi pomeriggio per domare le fiamme almeno 30 dei vigili del fuoco con 11 mezzi. Pare che le fiamme siano scaturite dall’impianto fotovoltaico. Al momento non si segnalano feriti.