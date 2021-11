VENETO – Schianto dopo sorpasso: imprenditore muore in un incidente

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Grave incidente stamane lungo la Postumia Romana a Musano di Trevignano (Treviso). Ha perso la vita l’imprenditore Luca Schieven di 43 anni di Trevignano. A bordo di una fuoristrada avrebbe sorpassato un mezzo e si è scontrato frontalmente con camion che trasportava un escavatore, finendo poi con il fuoristrada capovolto in un fossato. Inutili i tentativi di rianimarlo sul posto da parte dei sanitari del Suem 118. Portato in ospedale al Ca’ Foncello di Treviso, ha perso la vita. Imprenditore, ex mediatore creditizio e consulente aziendale, lascia la moglie Eleonora.