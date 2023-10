VENETO – I cinghiali sono un disastro, Cavinato: “Bene i 200 mila euro per limitarli nei Colli Euganei”

“Il problema dei cinghiali su tutto il territorio veneto è un problema sempre più grave sia per il numero fuori controllo ormai di questi ungulati, sia per la distruzione che portano nelle campagne, nei vigneti, nelle coltivazioni in genere. Una situazione che ha bisogno di interventi urgenti e altresì di una campagna di prevenzione. Pertanto, accogliamo con grande entusiasmo il contributo stanziato dalla Giunta regionale del Veneto di 200.000 euro da destinare al Parco Colli Euganei per il contenimento del problema dei cinghiali”. Così Elisa Cavinato, consigliere regionale dell’Intergruppo Lega – Liga Veneta.

“Un dramma quello dei cinghiali per le nostre colline e le montagne e un dramma per gli agricoltori che si vedono distrutte le coltivazioni. Ma anche per la pericolosità per l’uomo. Gli ungulati – aggiunge la consigliera – in più di qualche occasione hanno causato anche sui nostri colli incidenti stradali gravi. I fondi stanziati serviranno per aggiornare il Piano di Gestione e controllo della specie, aumentare il numero di chiusini, acquistare un camion frigo e adeguarne altri due. Inoltre, sarà possibile l’acquisto del software per geolocalizzare le altane ed i chiusini presenti nel territorio, adeguare l’attrezzatura tecnica in dotazione alla squadra faunistica, acquistare un drone per la sorveglianza e per le attrezzature per la rilevazione dei dati biometrici. Quello dei Colli Euganei, è un territorio che purtroppo deve fare i conti con una quantità massiccia di ungulati che creano squilibri ecologici e danni all’agricoltura. Con queste azioni aggiuntive, oltre a quelle già attuate dal Parco, si cerca di contenere questa specie ormai disastrosa per le nostre zone”, conclude Elisa Cavinato.