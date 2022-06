VENETO – Guidava senza patente da trent’anni: la polizia gli stacca verbale da 5 mila euro

Dopo trent’anni di guida senza patente, perché privo dei requisiti, un 51enne di Camposampiero è incappato in un controllo della polizia locale che, sorpreso l’uomo alla guida di una Opel Corsa, gli ha staccato un verbale da 5 mila euro.

Inizialmente, la difesa del 51enne era l’aver dimenticato il portafogli a casa, ma a seguito di un controllo ecco la verità: l’uomo non aveva mai preso la patente e, per di più, trasportava sul posto del passeggero la moglie. Anche lei è stata sanzionata per quasi 400 euro per incauto affidamento. L’auto, priva di revisione, è stata sottoposta a fermo amministrativo.