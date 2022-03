VENETO – Furto con scasso alla toelettatura per cani, 27enne nei guai

Un 27enne di Miane, in provincia di Treviso, è stato arrestato nel pomeriggio di domenica 27 febbraio dai carabinieri di Conegliano. L’uomo era gravato di precedenti per furto e si era reso autore di un furto con scasso ai danni di un distributore automatico di prodotti per la tolettatura di cani.

Il giovane era entrato nel negozio che offre servizi di lavaggio per cani, un self service, grazie ad un attrezzo. Una volta introdottosi ha scassinato una cassettina e preso le banconote. L’azione è stata ripresa dalle telecamere, quindi i proprietari si sono accorti subito del furto, chiamando tempestivamente i carabinieri. In pochi minuti il 27enne è stato rintracciato in un piazzale fuori dal negozio e, dopo l’identificazione, è stato perquisito e trovato in possesso di circa 100 euro, poi restituiti ai proprietari. Il 27enne è stato condotto nel carcere di Conegliano prima del processo per direttissima.