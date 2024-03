VENETO – Furgone finisce in un fossato: due feriti

JESOLO, FURGONE IN UN FOSSATO: DUE FERITI

Poco prima delle 7:00 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Ca’ Nani a Jesolo per un furgone cassonato finito rovesciato in un fossato: due operai feriti. I pompieri accorsi dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre le due persone rimaste leggermente ferite sono stati presi in cura dal personale del Suem e portati in ospedale per ulteriori accertamenti. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 8 circa.