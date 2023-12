VENETO – Zaia: “Fra una settimana apre l’ultimo tratto della Pedemontana” (VIDEO)

A sciogliere i dubbi sull’ultimo tratto di Pedemonana ancora chiuso vi sono le dichiarazioni odierne del presidente del Veneto Luca Zaia, nel corso della conferenza stampa di fine anno (vedi intervista sopra al minuto 1:45). L’ultimo tratto che è lungo 22 km e 300 metri e che collega Malo a Montecchio Sud passando per Cornedo, Castelgomberto e Trissino, verrà aperto il 29 dicembre 2023. Entra quindi in piena funziona la grande opera di 94 km che collega 36 Comuni veneti delle province di Treviso e Vicenza. Sulla questione pedaggi (pesanti critiche sono state rivolte per i costi di accesso e percorrenza), Zaia ha ricordato come siano i più bassi delle nuove infrastrutture in Italia.