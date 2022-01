VENETO – Forte vento in montagna: scoperchiata sala parrocchiale

Questa mattina, alle 8, i vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione di Laste di Rocca Pietore per lo scoperchiamento del tetto di un edificio adibito a sala parrocchiale dovuto al forte vento che ha interessato la zona: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri intervenuti dal distaccamento di Agordo e con i volontari di Caprile, hanno messo in sicurezza la copertura in lamiera di circa 90 mq, finita in strada distaccandola completamente dal tetto per poi procedere ai lavori di rivestimento provvisorio. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 15:30.