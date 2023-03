Alle 5:30, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Zermanese a Treviso per la caduta di un albero su una casa che ha bloccato l’accesso all’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita.I pompieri accorsi dalla centrale, hanno tagliato il tronco e liberato la strada dalla ramaglia ripristinando l’accesso alla casa. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.