VENETO – Finisce con l’auto contro un tir: muore 46enne

Tragico incidente nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 marzo, poco dopo le 5 della mattina: un automobilista di 46 anni ha perso la vita, lungo la Feltrina, all’altezza del cavalcavia con la strada provinciale 150 dei colli asolani. L’uomo, Lucival Neves, origini brasiliane e dipendente di Luxottica, avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, schiantandosi contro un tir proveniente nell’altra direzione. Ancora da capire le cause della mortee, anche se non si esclude un malore improvviso o un colpo di sonno. Le ipotesi sono ancora al vaglio dei carabinieri di Pederobba. Medico e infermieri e due squadre di pompieri sono intervenute sul luogo dell’incidente, estraendo il corpo dell’uomo dalle lamiere. Illeso invece il conducente del tir. Traffico bloccato in tutta l’area.