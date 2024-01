VENETO – Fiamme al liceo: evacuati tutti gli studenti (FOTO&VIDEO)

Alle 11:40 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in Via San Francesco ad Adria (RO) per un principio d’incendio all’interno del liceo Bocchi-Galileo, che è stato evacuato: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi dal locale distaccamento con due mezzi, hanno controllato il completo spegnimento delle fiamme, del materiale cartaceo andato a fuoco, in un atrio interno dell’istituto scolastico. Le cause delle fiamme, oltre che dai vigili del fuoco, sono al vaglio della presidenza dell’istituto e della polizia di stato. Sul posto anche la polizia locale. Il liceo è stato aerato dal personale dei vigili del fuoco e sono già in corso le operazioni per ristabilire le condizioni di igiene salubrità dei locali interessati dal fumo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.