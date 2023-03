VENETO – Fa una rapina, torna in libertà e aggredisce, ferendolo, un volontario Caritas

Ieri, verso le 19, nella mensa della Caritas di via Venier di Treviso, mentre era in corso la distribuzione dei pasti serali, un operatore è stato aggredito per futili motivi da uno degli ospiti della struttura che si trovava in fila con altri commensali. L’uomo ha puntato un coltello alla gola dell’operatore, (arma al momento non ancora rinvenuta) e si è quindi dileguato facendo perdere momentaneamente le proprie tracce. Soccorso dai sanitari del 118 l’operatore è stato medicato in ospedale e successivamente dimesso con svariati giorni di prognosi. Tempestivi accertamenti sul grave episodio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Treviso intervenuti hanno consentito di identificare il presunto autore del gesto nel 35enne di origini bengalesi Osain Mohamed Sharif già tratto in arresto dalla Polizia di Stato per la rapina perpetrata nei giorni scorsi in danno di un phone center di Treviso e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il gip gli aveva imposto solo l’obbligo di risiedere nel comune di Treviso (dove è ospitato a casa di un conoscente) e di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria. La Procura aveva richiesto il carcere.