VENETO – Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: 1 operaio ferito (FOTO)

Intervento dei vigili del fuoco in corso dalle 12 di oggi per l’esplosione in una fabbrica che produce fuochi d’artificio in via Oberdan, a Melara (RO): ferito lievemente un operaio.

La squadra del distaccamento di Castelmassa è al lavoro per raffreddare l’area coinvolta dalla deflagrazione, andata completamente distrutta. La persona ferita è stata assistita dal personale sanitario del 118. A coordinare i soccorsi il funzionario di guardia dei vigili del fuoco e il comandante provinciale Claudio Fortucci. Le cause dell’esplosione sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri.