VENETO – Esplosione in una nota osteria di Abano: danni ingenti (video e foto)

Ore 15 – Nota dei Vigili del fuoco

Poco prima delle 9, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Andrea Previtali ad Abano Terme per un’esplosione avvenuta all’interno di un ristorante (‘Cacio e Pepe’) per una perdita di gas GPL, nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati dal locale distaccamento e da Padova con un’autopompa, un’autobotte, un mezzo di supporto e 7 operatori supportati dal funzionario di guardia, hanno messo in sicurezza il locale di cui sono state divelte tutte le vetrate e i muri di cartongesso. Nessun danno alla struttura portate dei locali e ai piani superiori. Ancora in corso le ultime operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri. La struttura sarà posta sotto sequestro.

Ore 12.00

E’ stato probabilmente il malfunzionamento di una bombola a provocare stamane alle 9 l’esplosione all’interno dell’osteria ristorante ‘Cacio e Pepe’ di Abano terme in via Previtali. La forte esplosione si è udita a centinaia di metri di distanza e numerose chiamate sono arrivate ai vigili del fuoco. Gravi danni al locale. L’area è stata transennata dai vigili del fuoco dopo il loro arrivo.