VENETO – Entra nel fiume per refrigerarsi e scompare: scattano le ricerche

Sono iniziate oggi a Mira le ricerche di un uomo di 55 anni, scomparso ieri nel territorio fra solo e Mira. Si tratterebbe di un cittadino di origine ucraina che sarebbe entrato in acqua per refrigerarsi. Secondo le prime ipotesi sarebbe finito in acqua lungo il Brenta. Sul posto i sommozzatori di Bologna. Il reparto volo ha fatto una prima ricerca.