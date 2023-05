VENETO – Due ragazze morirono in un incidente stradale: chiesta la perizia sulla dinamica

La Procura della Repubblica di Treviso ha chiesto e ottenuto lo svolgimento di una perizia in incidente probatorio sulla dinamica dell’incidente avvenuto sabato 4 marzo, a Gorgo al Monticano (Treviso), nel quale due giovani, Barbara Brotto, di 17 anni, ed Eralda Spahillari, di 19 anni, morirono nell’urto contro un albero dell’auto in cui viaggiavano.

Lo rendono noto i legali della famiglia Brotto, l’avvocato Andrea Piccoli e lo studio 3a-Valore.



Nell’incidente hanno riportato gravissime lesioni due ragazzi, Mikele Tatani, ventenne di Pravisdomini (Pordenone) che guidava l’auto, e un altro passeggero, Daniel Castelli, di 18 anni. La sostituto procuratore Gabriella Cama ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale Tatani e Gezim Qerosi, 19 anni, di Annone Veneto (Venezia), al volante di un’altra vettura che avrebbe superato e urtato l’pauto finita contro l’albero.

La perizia è stata chiesta per accertare tre circostanze: la capacità di partecipare al processo di Tatani, che non è più in pericolo di vita ma ha riportato gravissime lesioni, se gli indagati stessero usando i cellulari al momento dello schianto, e l’esatta dinamica dell’incidente, in particolare il ruolo avuto dall’altra vettura coinvolta. (ANSA).