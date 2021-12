Veneto, devastante impatto frontale tra due auto: due morti e tre feriti

Ieri pomeriggio, alle 17.30, due automobili, una Skoda e una Nissan Qashqai, sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale. Nell’impatto, avvenuto lungo la strada “Feltrina”, all’altezza del cavalcavia ferroviario, tra Crocetta e Cornuda, sono morti in due, mentre tre persone sono state portate all’ospedale. I defunti, Adriano Corona, 34 anni, di Trento, e Debora Colle, 29, di Feltre, erano entrambi a bordo della Skoda. I tre feriti erano tutti a bordo della Nissan: una di loro è stata portata in elisoccorso in gravi condizioni all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Si tratta di un uomo di origini macedoni di 44 anni; un secondo macedone e un cittadino marocchino sono stati portati al pronto soccorso di Montebelluna, ma non sono in gravi condizioni.