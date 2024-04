VENETO – Colto da malore finisce in un canale e muore annegato

Tragedia ieri sera intorno alle 19.30 a Padova, dove un uomo, A.Z. di 53 anni, è stato colto da malore mentre stava passeggiando in via Centoni. Dopo aver perso conoscenza è ruzzolato nel canale moia. Presente la madre che ha assistito all’incidente ed ha chiamato i soccorso. Sul posto il Suem, i carabinieri e i vigili del fuoco. Purtroppo non hanno potuto che constatarne il decesso. La Magistratura ha disposto l’autopsia.