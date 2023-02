VENETO – Cavallo bloccato nell’acqua gelata in mezzo al torrente (FOTO)

Nel pomeriggio di oggi martedì 7 febbraio 2023, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Pian de Sabion a Canale D’Agordo in provincia di Belluno nei pressi del campeggio Lastei per soccorrere un cavallo, rimasto bloccato dal freddo nell’acqua gelata in mezzo al torrente Liera.I pompieri accorsi dal locale distaccamento sono riusciti a tirare fuori l’animale, l’hanno asciugato e provato a riscaldare, fino all’intervento del veterinario che ha somministrato delle flebo per cercare di far rialzare il cavallo al momento molto debole.