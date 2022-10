VENETO – Cassa automatica di un distributore viene fatta saltare nella notte

La notte scorsa, alle 3:45 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 308 presso il distributore di carburante Tamoil di Borgoricco per un’esplosione causata per fare saltare la cassa automatica. I pompieri arrivati dal locale distaccamento volontario, hanno messo in sicurezza l’area che è stata poi transennata. Divelta in parte la controsoffittatura della pensilina andata danneggiata. Sul posto i carabinieri per le indagini. Le operazioni di sicurezza dei vigili del fuoco sono terminate all’alba.