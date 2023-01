VENETO – Casa a fuoco in montagna

Alle 10:00, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Lungopiave a Santo Stefano di Cadore per l’incendio di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita. A dare l’allarme i vicini di casa che hanno visto del fumo fuoriuscire dal secondo piano dell’abitazione, mentre in casa non era presente nessuno. I pompieri accorsi dal locale distaccamento da Belluno e con i volontari di Dosoledo con due autopompe, un’autobotte, l’autoscala il carro aria e 18 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Le fiamme hanno riguardato il piano più alto e sono state probabilmente innescate dal malfunzionamento di una canna fumaria. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione di cui è stata interdetto l’uso fino al ripristino degli impianti e delle condizioni igienico ambientali sono terminate alle 16:00.