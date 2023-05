VENETO – Campari e Aperol “tarocchi”, denunciata 56enne

Una donna cinese di 56 anni, residente a Reggio Emilia ma che gestisce un bar a Loreggia, nel Padovano, è stata denunciata con l’accusa di frode in commercio dai carabinieri del Nas di Padova.

Dall’indagine svolta dai militari, la donna avrebbe riempito le bottiglie di Aperol e Campari con bevande a basso costo e di dubbia qualità, mantenendo invariato il prezzo al bicchiere.

I carabinieri si sarebbero accorti della frode controllando i magazzini, dove avrebbero rinvenuto 190 bottiglie marchiate Aperol e Campari piene. Tutte le bottiglie, però, avrebbero avuto il tappo aperto e non sigillato ermeticamente.

Con il dubbio che si trattasse di contenitori con bevande diverse all’interno, sono state poi scoperte delle bottiglie vuote riportanti marchi di aperitivi a basso costo. La donna è stata quindi portata in caserma e denunciata per frode in commercio.