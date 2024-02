VENETO – Camion finisce in una voragine: nessun ferito (FOTO)

Intervento dei Vigili del fuoco stamattina alle 9 in via Rossini, a Spinea (VE) per recuperare un camion adibito allo smaltimento dei rifiuti umidi, finito in una voragine: nessun problema per l’operatore alla guida.

Al lavoro la squadra dei Vigili del fuoco di Mira e l’autogru di Venezia per trainare il mezzo fuori dalla buca. Sul posto anche l’azienda che fornisce l’acqua per una perdita sotto il manto stradale e la polizia locale per gestire la viabilità.

L’intervento dei Vigili del fuoco è terminato alle 11:30.