VENETO – Camion fermo in Castellana: l’autista trovato morto

Macabra scoperta ieri era sulla strada Castellana in provincia di Treviso. I Carabinieri della Stazione di Castelfranco Veneto (Tv) sono intervenuti ieri alle 22.30 circa unitamente a sanitari 118 in via Mestre del centro della “Castellana” a seguito del rinvenimento di cadavere di R.Z., 54enne di origini ungheresi. Lo straniero si trovava alla guida del proprio autoarticolato, posizionato a lato della carreggiata. Decesso verosimilmente avvenuto a seguito malore. La salma al momento a disposizione Autorità Giudiziaria.