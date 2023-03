VENETO – Cade in moto, muore 62enne

Tragedia nella prima serata di ieri. Un uomo di 62 anni è morto dopo essere caduto con la sua moto a Verona. L’incidente è avvenuto intorno alle 18:30 di ieri in via Mantovana, nelle vicinanze della Fiera, a poca distanza dal luogo dove nella mattina un altro motociclista era rimasto gravemente ferito dopo essersi scontrato con un’auto.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i soccorritori del Suem, arrivati con un’automedica ed un’ambulanza. I tentativi di salvare la vita al motociclista si sono purtroppo rivelati vani e lo sfortunato è deceduto sul posto. La vittima, residente a Verona, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, avrebbe perso il controllo della moto e nella caduta ha riportato traumi fatali.