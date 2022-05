VENETO – Cade dalla bici e il manubrio gli perfora la coscia: bambino portato all’ospedale

Ieri, 12 maggio, intorno alle 13.30, a Saonara, un bambino è rimasto gravemente ferito a causa di una caduta in bicicletta. Mntre stava andando in giro in mountain bike, il giovanissimo sarebbe caduto e il manubrio della bicicletta gli ha perforato la coscia, costringendo i sanitari ad una corsa per riuscire a portarlo in ospedale.

I fatti ieri intorno alle 13.30, a Saonara. Il bambino stava percorrendo via XX settembre sulla sua bici, quando per cause ancora sconosciute è caduto a terra con la bici, con il manubrio che si è infilzato nella coscia. Sul posto i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco, con quest’ultimi che hanno smontato il manubrio dal resto della bicicletta, poi assicurato alla coscia con delle bende per facilitarne l’estrazione in ospedale.