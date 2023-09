VENETO – Blitz all’Arsenale in un edificio abbandonato: 8 identificati

Blitz dei Carabinieri di Venezia nella zona dell’Arsenale di Venezia, con l’ispezione di un enorme edificio abbandonato ubicato a ridosso dell’imbarcadero “Bacini”.

Nella mattinata di ieri – informa oggi il comando provinciale dell’Arma – 40 militari hanno circondato la zona, supportati nello specchio acqueo da tre imbarcazioni del nucleo natanti e con un elicottero di Belluno. È poi seguita l’irruzione dello stabile diroccato. in cui tre cittadini extracomunitari sono stati bloccati, mentre altri cinque hanno tentato di dileguarsi, venendo successivamente rintracciati.

Sono stati fermati e identificati un cittadino marocchino, uno iracheno e sei tunisini. Per quattro di loro è scattato l’ordine di espulsione, mentre per i restanti sono stati avviati approfondimenti finalizzati alla verifica della loro posizione sul territorio nazionale. ANSA