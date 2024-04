VENETO – Bimbo muore dopo essere stato investito dal padre che stava effettuando una manovra di retromarcia

Tragico incidente a Dosson di Casier (Treviso) domenica pomeriggio. Un bambino di un anno e mezzo, M. V., è stato investito dall’auto del padre nel cortile di casa. Quest’ultimo stava effettuando una manovra in retromarcia e non si è accorto della presenza del figlioletto. Il piccolo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso ed è morto dopo due giorni di agonia a causa delle gravi lesioni cerebrali riportate nell’incidente. Sull’incidente la Procura di Treviso ha ordinato lo svolgimento di un esame autoptico e il padre, 45enne dipendente di Alternativa Ambiente, è stato formalmente indagato per omicidio colposo, procedura necessaria per effettuare tutti gli accertamenti del caso e chiarire le dinamiche dell’incidente. La famiglia ora attende il permesso della magistratura per poter celebrare il funerale e dare l’ultimo addio a Matteo.