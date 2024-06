VENETO – Betoniera si ribalta allo svincolo: muore l’autista 30enne

Alle ore 14.40 di oggi, 21 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in tangenziale nord, nel comune di Bussolengo, per il ribaltatamento di un mezzo pesante, deceduto il conducente.

Una betoniera, carica di cemento e in transito sulla SS 12 tangenziale nord in direzione San Pietro Incariano, nell’affrontare lo svincolo di Bussolengo, si è ribaltata su un fianco finendo sul guard rail.

I vigili del fuoco, partiti da Verona con due mezzi tra cui un autogrù e 7 operatori, giunti sul posto hanno lavorato, utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche, per liberare l’autista, un uomo di 31 anni, rimasto incastrato all’interno della cabina schiacciata a causa dell’impatto con le barriere di protezione. Una volta liberato l’autista è stato affidato al personale del 118, sul posto anche con l’elisoccorso, che non poteva fare altro che constatarne il decesso.

Durante le operazioni di soccorso, che si sono concluse intorno alle ore 16.30, lo svincolo e rimasto chiuso al traffico.

Sul posto per le indagini sulla dinamica personale della polizia locale di Bussolengo.