VENETO – Aveva aggredito e tentato di rapinare tre donne, 35enne nigeriano in carcere

Si era introdotto in casa di tre donne di origini dominicane, aggredendole e tentando di rapinare una di loro del cellulare e di un gioiello. Ora, un 35enne di origini nigeriane, senza fissa dimora, è gravemente indiziato per rapina aggravata e lesioni personali aggravate, dopo essere stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dal GIP del Tribunale di Treviso.

I fatti risalgono allo scorso 2 marzo, quando i carabinieri erano intervenuti dopo essere stati allertati di un’aggressione subita in abitazione da tre donne. Il nigeriano, che conosceva almeno due delle tre caraibiche, si è presentato a casa loro, aggredendone una e strappando di mano con violenza il telefono cellulare e il braccialetto d’oro della donna, colpendola e scaraventandola a terra.

L’uomo ha poi colpito anche le altre due con dei pugni al volto. Le donne sono riuscite quindi a riappropriarsi della refurtiva, mentre l’uomo, nella fuga, ha abbandonato il suo telefono. La prognosi delle tre domenicane è stata variabile tra i 3 e i 25 giorni. Rintracciato dalle forze dell’ordine montebellunesi, l’uomo è ora in carcere.