VENETO – Auto si ribalta in autostrada: ferita una donna (FOTO)

Poco dopo le 11:30 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A13 all’altezza del casello di Terme Euganee in direzione Padova per il rovesciamento di un’auto dopo la perdita di controllo della conducente, rimasta ferita. I pompieri accorsi da Abano Terme, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre l’anziana ferita è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferita in ospedale.Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrada Padova. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.