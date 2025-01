Veneto – Auto GPL a fuoco

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Poco prima delle 9:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Arrigoni a Vigonza per l’incendio di un’auto alimentata a GPL, nessuna persona è rimasta ferita.

L’auto era parcheggiata in uno stallo quando sono divampate le fiamme.

I vigili del fuoco arrivati da Padova con un’autopompa e un’autobotte, hanno prontamente spento le fiamme dell’auto andata irrimediabilmente bruciata.

Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccaniche sono al vaglio delle squadre intervenute.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.