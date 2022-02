VENETO – Auto finisce fuori strada: ferito il conducente (FOTO)

Alle 13:45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Sant’Antonio per un’auto finita sotto il piano stradale, dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno estratto il giovane conducente rimasto incastrato, il quale è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM, stabilizzato e trasferito in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.