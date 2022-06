VENETO – Auto esce di strada: ferito il conducente (FOTO)

La notte scorsa, alle 23 circa di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Croci a Baone in provincia di Padova per un’autovettura finita fuoristrada nel canale di scolo, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente rimasto ferito seriamente.I pompieri arrivati da Este, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente, che è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferito in ospedale.Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo la mezzanotte con la rimozione dell’auto da parte del soccorso stradale.