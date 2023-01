VENETO – Autista alla guida di uno scuolabus finisce contro un pullman e muore

Un autista di scuolabus di 63 anni (Biagio Mugione) è morto stamane mentre si trovava alla guida del mezzo. L’uomo aveva lasciato i bambini a suola e si era messo alla guida quando, secondo le prime ipotesi si sarebbe sentito male ed avrebbe invaso la corsia opposta, finendo contro un pullman che proveniva in senso contrario e a bordo del quale vi erano due passeggeri. Inutile il tentativo di avvertirlo con il clacson da parte dell’altro conducente. L’incidente è avvenuto a Cittadella in località Ca’ Moro di Pozzetto al confine con il Comune di Belvedere di Tezze sul Brenta.

***

La nota dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco stamattina alle 8:30 a Cittadella (PD) per un incidente stradale, in via Cavin dei Pinei e via Ca Moro, tra uno scuolabus senza studenti a bordo e un autobus di linea con due persone all’interno.

Deceduto nonostante i soccorsi da parte della squadra di Cittadella e del personale sanitario Suem 118 l’uomo alla guida dello scuolabus, un 63enne probabilmente colto da malore.

Soccorso e traferito in ospedale anche l’autista del bus di linea.