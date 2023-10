VICENZA – Pullman preso a sassate, Lanerossi e sindaco si dissociano

Il L.R. Vicenza prende posizione in riferimento agli incidenti avvenuti ieri pomeriggio, dopo il derby con il Padova durante ia quali un supporter padovano è rimasto ferito da una scheggia causata dalla rottura di un vetro, provocata da un sasso lanciato da alcuni facinorosi.

“In seguito ai gravi fatti avvenuti ieri – precisa una nota del club – la società intende dissociarsi e condannare fermamente qualunque episodio di violenza fisica e verbale. Si tratta di comportamenti che danneggiano l’immagine del club e della città stessa, oltre a non rispecchiare i valori etici, morali e di fair play che la nostra società ha sempre cercato di perseguire e trasmettere”. Nella nota la dirigenza biancorossa esprime “la propria solidarietà a tutte le persone coinvolte e al tifoso rimasto ferito, al quale abbiamo già provveduto a rivolgere la nostra vicinanza in forma privata”.

Nel frattempo in Questura prosegue il lavoro della Polizia, che sta vagliando anche alcuni filmati degli incidenti, pubblicati in rete, per risalire ai responsabili del lancio di oggetti.

“Sono gravissimi i fatti successi ieri”. Lo dice il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai sugli incidenti provocati dopo l’incontro di calcio contro il Padova. “Non è accettabile che un momento di sport che dovrebbe essere di condivisione di passione sportiva – sottolinea – si tramuti in quello che abbiamo visto.

Da me la condanna più ferma nei confronti di questi gesti gravissimi”.