VENETO – Assessore investito da monopattino elettrico finisce in prognosi riservata

Andrea Micheletti, 34enne assessore del Comune di Rovigo, che lavora all’università di Padova in qualità di tecnico della comunicazione multimediale (Ingegneria dell’informazione) è finito in ospedale (terapia subintensiva) dopo essere stato travolto da un monopattino in via Cavezzana a Padova (zona Prato della Valle). Le sue condizioni sono stabili e la prognosi dovrebbe essere sciolta nelle prossime ore. Ad investirlo è stata una donna su un monopattino. Anche lei è rimasta ferita, in maniera meno grave. Micheletti è assessore alle Politiche universitarie, Turismo, Decoro urbano, Gemellaggi e Politiche giovanili.