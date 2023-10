VENETO – Assaggio d’inverno: -10° sulla Marmolada

Netto abbassamento della temperatura nelle ultime 24 ore in tutto il Veneto. Nelle città come nelle aree di montagna. Si tratta di una prima irruzione fredda dell’autunno, dopo settimane di caldo.

Sulla Marmolada si sono registrati 10 gradi sotto zero (-9,8) la notte scorsa, ed attualmente il valore oscilla sui -5.

Un crollo termico che, con l’aria proveniente da Nordest, ha portato il primo accenno di freddo anche in pianura, anche se al momento mancano ancora le piogge.

La minima più bassa è stata registrata a Treviso, con 7 gradi, 9 gradi a Vicenza, 10 a Padova, a Portogruaro, sul confine con il Friuli Venezia Giulia, 5 gradi.

Si tratta di uno sbalzo di 5-6 gradi in meno nelle minime rispetto ai giorni della lunghissima ‘ottobrata’. Stamane, con vento e cielo coperto, l’aria è ancora frizzante, e le temperature non superano in pianura i 10-11 gradi.