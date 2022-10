VENETO – Aspiag e Regione assieme per promuovere i prodotti tipici

Si rinnova la collaborazione tra la Regione del Veneto e Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia, per promuovere i prodotti tipici certificati del Veneto e le filiere corte attraverso il marchio promozionale “The Land of Venice”.

La partnership è stata rinnovata oggi nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato Federico Caner, Assessore all’agricoltura della Regione Veneto, Giovanni Taliana, Direttore Regionale Aspiag Service per il Veneto, e i rappresentanti dei principali Consorzi D.O.P., I.G.P., D.O.C.G. del nostro territorio.

Si tratta di una collaborazione con la Regione Veneto alla quale Aspiag Service, prima tra le aziende della grande distribuzione organizzata, ha aderito a settembre 2020, che si pone l’obiettivo di valorizzare le eccellenze agroalimentari certificate regionali, favorendo “l’ultimo miglio”, dando così ai produttori una maggiore visibilità e un supporto alla vendita tramite la rete distributiva dei punti vendita presenti nelle sette province del Veneto.

Tale collaborazione prevede il coinvolgimento dei prodotti del settore primario che, avendo una

certificazione di origine controllata, potranno beneficiare di un maggiore risalto tramite la promozione nella catena Despar.

Grazie alla partnership con la Regione Veneto, Aspiag Service si impegna dunque a far conoscere nei 163

punti vendita del Veneto a insegna Despar, Eurospar e Interspar i prodotti locali rientranti nella collaborazione e identificabili attraverso il marchio “The Land of Venice” che contrassegna le eccellenze

certificate del “made in Veneto”.

Nelle prossime settimane in alcuni selezionati punti vendita diretti e affiliati di Aspiag Service delle sette

province della Regione, partirà una nuova campagna per la promozione dei prodotti con il marchio “The

Land of Venice” che saranno posizionati in appositi corner e isole all’interno dei negozi e pubblicizzati con

comunicazioni in store che avranno il compito di far conoscere e apprezzare ai clienti le loro caratteristiche.

A questo si aggiungeranno alcune iniziative di degustazione nei fine settimana del 15- 16 e 22-23 ottobre

nei principali punti vendita del Veneto dove i clienti potranno assaggiare alcuni di questi prodotti.

Oggi sono oltre 180 i prodotti agricoli e caseari che fanno parte della filiera e identificati nei punti vendita

dell’abete con il marchio “The Land of Venice”, tra questi: Radicchio di Treviso, Radicchio di Castelfranco,

Radicchio Veronese, Radicchio di Chioggia, Asparago Bianco di Bassano DOP, Patate di Rotzo, Sopressa

Vicentina DOP S/A Premium, Amarone Valpolicella docg Tosinori ml 750, Formaggio Angelico prodotto

della Montagna, Asiago fresco e Mezzano DOP, Asiago fresco e Mezzano DOP prodotto della Montagna,

Monte Veronese DOP, Casatella Trevigiana DOP e Piave DOP.

Un impegno, quello di condividere e testimoniare la genuina cultura enogastronomica dei nostri territori,

che Despar porta avanti ormai da molti anni grazie all’importante iniziativa “Sapori del Nostro Territorio”,

un marchio che raccoglie oggi oltre 6.000 referenze a scaffale provenienti da più di 500 produttori locali che,

attraverso la rete distributiva di Aspiag Service, vengono valorizzati e portati all’attenzione di tutti i clienti

dell’abete.

“Siamo orgogliosi di rinnovare la collaborazione con Aspiag Service in questa iniziativa che si inserisce nel solco

di altri progetti che la Regione Veneto sta portando avanti da anni per promuovere e valorizzare i migliori

prodotti dell’agroalimentare veneto – ha sottolineato Federico Caner, Assessore all’agricoltura della

Regione Veneto – Tra le regioni italiane la nostra è quella che conta il maggior numero di prodotti certificati,

tra cui 53 denominazioni vini D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T. e 36 prodotti agroalimentari certificati di cui 18 D.O.P. e

18 I.G.P. che rappresentano il nostro biglietto da visita in Italia e nel mondo. I nostri produttori rappresentano

un’eccellenza per il territorio, tuttavia, nella distribuzione del valore, i guadagni di chi sta a valle della filiera

sono ancora troppo bassi. La collaborazione con un player di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata

come Aspiag Service, che annovera già numerose aziende venete tra i propri fornitori, rappresenta uno

strumento concreto per supportare la filiera e valorizzare un patrimonio di qualità ed eccellenze agroalimentari.

Questo è un progetto aperto, il mio augurio è dunque che anche altri marchi e catene della grande distribuzione

aderiscano e sposino questa opportunità di promuovere i prodotti di qualità della nostra terra, contribuendo a

far conoscere le tipicità del nostro territorio”.

“Promuovere i prodotti d’eccellenza locali e i produttori del territorio è da sempre uno dei valori distintivi di

Despar – ha commentato Giovanni Taliana, Direttore Regionale Aspiag Service per il Veneto – Per questo

siamo stati la prima azienda della GDO ad aderire nel 2020 a questa iniziativa della Regione Veneto,

contribuendo a mettere al servizio dei produttori locali i mezzi della grande distribuzione organizzata,

utilizzando la nostra rete vendita capillare come cassa di risonanza per valorizzare le eccellenze locali facendole

conoscere a quante più persone possibili. Nei nostri punti vendita proponiamo moltissime iniziative per

incentivare i clienti all’acquisto del meglio delle produzioni locali, che fanno parte dell’offerta quotidiana a

scaffale, dando modo a chi fa la spesa da noi di conoscere e apprezzare i veri artigiani del buon cibo e di scegliere

sempre il meglio per la loro spesa. Nel particolare contesto economico che stiamo vivendo, inoltre, puntare

sulla valorizzazione dei prodotti provenienti da filiere corte significa anche sostenere le comunità e i produttori

locali, garantendo ai clienti finali un prodotto a prezzo giusto e controllato, una filiera in cui si accorciano i

passaggi tra i diversi anelli della catena, riducendo conseguentemente i costi verso i clienti finali, permettendo

così di salvaguardare il loro potere di acquisito, senza rinunciare alla qualità e garantendo ai produttori un giusto

prezzo all’acquisto. Il lavoro di promozione della filiera corta, che realizziamo proprio attraverso l’adesione a

protocolli regionali e implementando progetti come Sapori del Nostro Territorio, è quindi un modo concreto

per sostenere la cultura enogastronomica locale, ma anche l’economia dei territori che ci ospitano, in linea

con la nostra strategia di crescita sostenibile”.