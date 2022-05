VENETO – Aspetta ex moglie sotto casa e l’aggredisce, poi si ferisce per darle la colpa e rischia di perdere un occhio: arrestato

Un uomo di 38 anni tunisino è stato arrestato a Padova con l’accusa di rapina impropria e maltrattamenti in famiglia. La donna, straniera di 48 anni vive in zona Arcella ed aveva appena accompagnato la figlia minore a scuola. Secondo quanto ha accertato la Squadra Mobile di Padova, l’uomo l’ha attesa sotto casa, l’ha seguita senza scarpe per non farsi sentire fino al pianerottolo. L’ha quindi aggredita spingendola violentemente a terra per poi lanciarsi su di lei tentando di strangolarla.

A soccorrerla è arrivata la figlia maggiore che ha sentito le grida. Il 38enne ha dato una testata contro una porta vetro, riportando serie ferite con l’obiettivo di far ricadere le colpe sulle due. Si è poi dileguato a bordo della propria auto, ma è stato costretto a richiedere le cure del pronto soccorso perché perdeva troppo sangue: rischia di perdere un occhio.

L’uomo è stato arrestato e nei suoi confronti è stato disposto il divieto di avvicinamento alla casa dove abita l’ex moglie e ai luoghi frequentati abitualmente dalla stessa