VENETO – Arrestato 2 anni fa con 114 ovuli di cocaina: già libero, viene riarrestato dagli stessi agenti

Dopo esattamente due anni, gli stessi agenti che lo avevano fermato in passato hanno arrestato un 32enne nigeriano a Padova per la detenzione di oltre 2 chilogrammi di eroina e cocaina, dai quali avrebbe tratto migliaia di dosi destinate allo spaccio.

Il giovane è stato condotto in carcere dalla Squadra Mobile. Si è scoperto che avrebbe guadagnato circa 60.000 euro dalla vendita degli stupefacenti sequestrati. Gli agenti lo hanno riconosciuto come la stessa persona arrestata esattamente due anni prima, insieme a due suoi connazionali, con 114 ovuli di cocaina ed eroina e 20.000 euro, in un’abitazione nel capoluogo euganeo.

Nonostante fosse stato trasferito a Cartura (Padova) dopo aver scontato la sua condanna precedente per droga, i poliziotti hanno deciso di controllarlo nuovamente quando lo hanno visto in città. Durante la perquisizione, hanno trovato nel suo zaino otto involucri in cellophane contenenti 1,9 chili di eroina e 300 grammi di cocaina, suddivisi in 195 ovuli.

Il 32enne ha cercato di spiegare di aver ricevuto lo zaino da uno sconosciuto in stazione, con l’incarico di custodirlo in attesa di ulteriori istruzioni. Tuttavia, questa versione non ha convinto né gli agenti né il magistrato, che hanno deciso di riportarlo in carcere a Padova.