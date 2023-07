VENETO – Alpinista ferito recuperato nella notte

Taibon Agordino (BL), 28 luglio.

Ieri sera attorno alle 21 il Soccorso alpino di Agordo e stato allertato per una cordata in difficoltà sul Diedro Casarotto, Spiz Lagunaz, Terza Pala di San Lucano. Quando i due alpinisti si trovavano ormai all’uscita, un sasso smosso dalle corde, aveva colpito a un fianco lo scalatore più in basso. Una squadra di 8 soccorritori si è preparata con l’attrezzatura per un eventuale calata dall’alto, ma poi è potuto intervenire l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano. Dopo aver individuato i due rocciatori in una prima ricognizione a circa 2.500 metri di quota, l’eliambulanza ha provveduto al recupero di entrambi gli alpinisti, che si trovavano su una cengetta, dove il compagno aveva fatto scendere l’amico infortunato, trasportato poi all’ospedale di Agordo. I soccorritori hanno quindi accompagnato l’altro rocciatore a riprendere la macchina.