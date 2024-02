VENETO – Allerta rossa per maltempo in alcuni bacini (anche nel Vicentino)

La Regione Veneto ha diramato un Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse e un Avviso di Criticità Idrogeologica ed Idraulica che riguarda diverse aree del Veneto a causa delle forti precipitazioni in corso.

Questi i fenomeni previsti



Nel corso del pomeriggio/sera di lunedì precipitazioni in progressiva estensione e moderata intensificazione a partire dai settori occidentali con accumuli entro fine giornata in genere contenuti sui settori centro-occidentali e scarsi su quelli orientali; limite delle nevicate inizialmente intorno ai 800/1000 m. Nel corso di martedì precipitazioni in ulteriore estensione e intensificazione fino a diventare a tratti moderate/forti specie sui settori centro-settentrionali con quantitativi complessivi nelle 24 ore da abbondanti a localmente molto abbondanti sulle zone prealpine e pedemontane e in genere consistenti altrove o localmente abbondanti su alta pianura e Dolomiti meridionali; limite delle nevicate in rialzo a partire dalle Prealpi e successivamente anche sulle Dolomiti, fino a 1300/1600 m circa.

Mercoledì tempo inizialmente ancora perturbato con tendenza a divenire variabile o a tratti instabile con

precipitazioni in progressivo diradamento specie dal primo pomeriggio; limite delle nevicate in probabile ulteriore rialzo fino a 1500/1800 m circa.

I venti subiranno un generale rinforzo fino a diventare in prevalenza tesi dai quadranti meridionali in quota e da quelli orientali su pianura e costa; fase più significativa nella prima parte di martedì 27 quando a tratti potranno risultare anche forti specie su rilievi e pianura occidentali.

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AL SUOLO:

Possibile innesco di frane e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari per le zone in allerta rossa (VENE-H,VENE-B). Probabile rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane e allagamenti di locali interrati e/o sottopassi. Innalzamenti diffusi dei livelli della rete idrografica secondaria che per le zone in allerta rossa potranno risultare rilevanti e con estese inondazioni e diffuso trasporto di sedimenti.

Nelle zone in allerta idraulica innalzamento significativo dei livelli dei corsi d’acqua principali, con probabile superamento della seconda soglia idrometrica e inondazione delle aree limitrofe e golenali su VENE-H, VENE-B e VENE-E. L’elenco completo ma non esaustivo dei fenomeni che possono verificarsi è allegato alla DGR n. 869 del 19/07/2022. Si riporta di seguito la legenda del grado di diffusione dei fenomeni/effetti al suolo in funzione del codice colore: